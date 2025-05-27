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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Кто станет чемпионом Единой лиги в сезоне-2024/2025 — «Зенит» или ЦСКА?

Кто станет чемпионом Единой лиги в сезоне-2024/2025 — «Зенит» или ЦСКА?
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Сегодня, 27 мая, начинается финальная серия Единой лиги ВТБ, в ходе которой сыграют петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Его начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: кто станет чемпионом Единой лиги в сезоне-2024/2025 — «Зенит» или ЦСКА?

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В 1/2 финала Единой лиги армейцы встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.

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