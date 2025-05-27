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Фото: звезда НБА Джимми Батлер встретился с игроком «Реала» Мбаппе и гонщиком Ф-1 Норрисом

Фото: звезда НБА Джимми Батлер встретился с игроком «Реала» Мбаппе и гонщиком Ф-1 Норрисом
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Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер встретился с футболистом мадридского «Реала» Килианом Мбаппе и гонщиком Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрисом. Соответствующими фотографиями на своей странице в социальных сетях поделился Мбаппе.

Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

Напомним, в феврале этого года Батлер был обменян из «Майами Хит» в «Голден Стэйт Уорриорз». В 11 матчах плей-офф НБА в составе клуба из Сан-Франциско Джимми в среднем набирал 19,2 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 5,2 передачи. «Голден Стэйт» во втором раунде плей-офф уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (1-4 в серии).

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