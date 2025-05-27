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Игрок «Зенита» Захаров высказался о предстоящей финальной серии Единой лиги с ЦСКА

Игрок «Зенита» Захаров высказался о предстоящей финальной серии Единой лиги с ЦСКА
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Атакующий защитник «Зенита» Денис Захаров поделился мнением о предстоящей финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Первая игра пройдёт уже сегодня, 27 мая, в Санкт-Петербурге. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как прошла подготовка к финалу? После последней игры полуфинала денёк отдохнули, и вот три дня было полноценных, чтобы подготовиться. Я считаю, что физически и морально должны быть готовыми. Уже прошли тактическую часть, поэтому будем готовы. Ожидания от серии? ЦСКА всегда был и остаётся грандом российского баскетбола, поэтому лёгкой серии точно не будет, в каждой игре будет борьба, борьба на каждом сантиметре площадки. Сделаем всё от себя зависящее, чтобы минимизировать со своей стороны количество ошибок и затруднить армейцам игру», — приводит слова Захарова «Матч ТВ».

В полуфинале «Зенит» был сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань», а красно-синие победили казанский УНИКС. Отметим, что «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и ЦСКА в Матч-центре, соответствующая ссылка появится чуть позже.

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