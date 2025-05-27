«Клон». Эксперт объяснил, почему Егор Дёмин не нужен «Чикаго» в НБА

Эксперт издания Pippen Ain't Easy Эндрю Хэнлон поделился мнением о потенциальном выборе клубом НБА «Чикаго Буллз» 19-летнего российского игрока Егора Дёмина на драфте североамериканской лиги 2025 года.

«Дёмин, безусловно, интригующий кандидат, обладающий уникальными качествами, видением игры и навыками плеймейкинга. Но у «Буллз» есть множество других потребностей и пробелов, которые необходимо заполнить, а именно в обороне и защите кольца с близкой дистанции, и Дёмин не обеспечивает ни того ни другого.

Выбор 19-летнего игрока из BYU не помог бы «Чикаго» устранить пробелы в обороне. Егор Дёмин — клон Джоша Гидди, который не имеет большого значения для «Буллз», — говорится в материале автора.

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