Bleacher Report предложил обмен, по итогам которого Порзингис перейдёт в «Голден Стэйт»

Издание Bleacher Report предложило обмен, по итогам которого 29-летний латвийский центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис мог бы оказаться в «Голден Стэйт Уорриорз».

Как отмечает портал, ради осуществления сделки «Голден Стэйт» мог бы предложить «Бостону» следующих игроков: 22-летнего атакующего защитника Моузеса Муди, 32-летнего защитника Бадди Хилда, 25-летнего центрового Трэйса Джексон-Дэвиса, а также 22-летнего форварда Гуя Сантоса.

В нынешнем сезоне НБА Порзингис принял участие в 53 матчах, где в среднем набирал 17 очков, совершал 6,3 подбора и отдавал 1,8 передачи.

Главные новости дня: