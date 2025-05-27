Видео: игрок «Оклахомы» увлёкся телефоном и не заметил окончания пресс-конференции

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс увлёкся телефоном и не обратил внимание на слова о завершении пресс-конференции. Игрок остался сидеть, смотря в телефон, в то время как его товарищ по команде Чет Холмгрен поднялся с места и направился к выходу.

Игрок «Оклахомы» увлёкся телефоном и не заметил окончания пресс-конференции:

Напомним, 27 мая состоялся четвёртый матч финальной серии НБА Западной конференции между «Оклахомой» и «Миннесотой Тимбервулвз». Игра проходила в Миннеаполисе и завершилась со счётом 128:126 в пользу «Тандер». Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед.