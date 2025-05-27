Видео: игрок «Оклахомы» увлёкся телефоном и не заметил окончания пресс-конференции
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Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс увлёкся телефоном и не обратил внимание на слова о завершении пресс-конференции. Игрок остался сидеть, смотря в телефон, в то время как его товарищ по команде Чет Холмгрен поднялся с места и направился к выходу.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл
Игрок «Оклахомы» увлёкся телефоном и не заметил окончания пресс-конференции:
Напомним, 27 мая состоялся четвёртый матч финальной серии НБА Западной конференции между «Оклахомой» и «Миннесотой Тимбервулвз». Игра проходила в Миннеаполисе и завершилась со счётом 128:126 в пользу «Тандер». Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Оклахомы». Серия будет продолжаться до четырёх побед.
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