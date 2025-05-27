Гилджес-Александер — после гостевого матча с «Миннесотой»: вся арена против, мне нравится

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поделился эмоциями после победы в выездном матче с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Команды встречались в рамках финальной серии плей-офф НБА Западной конференции. «Оклахома» победила со счётом 128:126. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тандер».

«Это очень весело. Это даже веселее, чем… хотя не знаю, веселее ли, но примерно на том же уровне, что и дома. Вся арена настроена против. Что-то кричат, скандируют. Задача – выйти на паркет и как бы заставить их замолчать. Это определённо забавно и привносит что-то новое в игру. Мне это точно нравится», – сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: