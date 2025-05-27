Гилджес-Александер — после гостевого матча с «Миннесотой»: вся арена против, мне нравится
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер поделился эмоциями после победы в выездном матче с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Команды встречались в рамках финальной серии плей-офф НБА Западной конференции. «Оклахома» победила со счётом 128:126. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тандер».
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл
«Это очень весело. Это даже веселее, чем… хотя не знаю, веселее ли, но примерно на том же уровне, что и дома. Вся арена настроена против. Что-то кричат, скандируют. Задача – выйти на паркет и как бы заставить их замолчать. Это определённо забавно и привносит что-то новое в игру. Мне это точно нравится», – сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции.
Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене:
Комментарии
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