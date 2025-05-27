Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс повторили достижение Уэстбрука и Джорджа в «Оклахоме»

Игроки «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс стали первым дуэтом в команде с 2018 года, набравшим по 30 очков в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Внимание на это обратил ESPN US. Ранее такое удавалось Полу Джорджу и Расселлу Усэтбруку, которые сейчас выступают за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс» соответственно.

Достижение Джорджа и Уэстбрука Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс повторили в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1 в серии). Шей в этой встрече набрал 40 очков, а Джейлен – 34.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: