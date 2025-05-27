Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс повторили достижение Уэстбрука и Джорджа в «Оклахоме»
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Игроки «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс стали первым дуэтом в команде с 2018 года, набравшим по 30 очков в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Внимание на это обратил ESPN US. Ранее такое удавалось Полу Джорджу и Расселлу Усэтбруку, которые сейчас выступают за «Филадельфию Сиксерс» и «Денвер Наггетс» соответственно.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
27 мая 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 22, Дивинченцо - 21, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Шеннон - 9, Конли - 6, Рэндл - 5, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 34, Холмгрен - 21, Карузо - 10, Уоллес - 7, Джо - 5, Уильямс - 5, Дорт - 4, Хартенштайн - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл
Достижение Джорджа и Уэстбрука Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс повторили в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:126, 3-1 в серии). Шей в этой встрече набрал 40 очков, а Джейлен – 34.
Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене:
Комментарии
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