Вратарь «Красной Армии»: Карри лучший по «трёшкам» в НБА, а футбол мне не нравится

Вратарь сборной России U20 и «Красной Армии» из Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) Пётр Андреянов рассказал о своём увлечении баскетболом, а также признался, что футбол ему не нравится, так как он не понимает сути этой игры.

— С кем из нехоккейных знаменитостей ты бы хотел провести время?

— Думаю, что со Стефеном Карри из НБА. Люблю смотреть хайлайты американского баскетбола, он там лучший по трёхочковым. Стефан раньше всех выходит на тренировки и бросает в тишине, пока никого нет.

— Какие-то другие виды спорта, кроме хоккея и баскетбола, смотришь? Футбол, например.

— Нет, футбол мне не нравится. Мне тяжело он даётся, я не понимаю суть игры. Впрочем, никого не обижаю и не осуждаю, – приводит слова Андреянова «РБ Спорт».

Карри играет со своим сыном во время тайм-аута: