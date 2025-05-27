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Вратарь «Красной Армии»: Карри лучший по «трёшкам» в НБА, а футбол мне не нравится

Вратарь «Красной Армии»: Карри лучший по «трёшкам» в НБА, а футбол мне не нравится
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Вратарь сборной России U20 и «Красной Армии» из Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) Пётр Андреянов рассказал о своём увлечении баскетболом, а также признался, что футбол ему не нравится, так как он не понимает сути этой игры.

— С кем из нехоккейных знаменитостей ты бы хотел провести время?
— Думаю, что со Стефеном Карри из НБА. Люблю смотреть хайлайты американского баскетбола, он там лучший по трёхочковым. Стефан раньше всех выходит на тренировки и бросает в тишине, пока никого нет.

— Какие-то другие виды спорта, кроме хоккея и баскетбола, смотришь? Футбол, например.
— Нет, футбол мне не нравится. Мне тяжело он даётся, я не понимаю суть игры. Впрочем, никого не обижаю и не осуждаю, – приводит слова Андреянова «РБ Спорт».

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Карри играет со своим сыном во время тайм-аута:

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