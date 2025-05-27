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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Лидер ЦСКА Каспер Уэйр стал отцом

Лидер ЦСКА Каспер Уэйр стал отцом
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Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр стал отцом.

«Поздравляем защитника нашей команды Каспера Уэйра с рождением сына! Мальчик, которого также назвали Каспером (точнее, Каспером Уэйром-третьим), появился на свет сегодня ночью по московскому времени в Лос-Анджелесе. Желаем крепкого здоровья и благополучия новорождённому, его маме и папе!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первая игра состоится уже сегодня, 27 мая, в Северной столице. Её начало запланировано на 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести её текстовую онлайн-трансляцию.

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