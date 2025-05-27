The Athletic представил свежую информацию по возможному обмену Зайона Уильямсона

Известное североамериканское спортивное издание The Athletic обозначило дальнейшие действия руководства «Нью-Орлеан Пеликанс» в отношении тяжёлого форварда и лидера команды Зайона Уильямсона.

«Безусловно, выбор Уильямсона в качестве представителя «Пеликанс» на сцене во время недавней драфт-лотереи НБА был абсолютно осознанным шагом со стороны клуба, как и само решение Уильямсона принять в этом участие. Также маловероятно, что Уильямсон будет обменян до начала сезона-2025/2026.