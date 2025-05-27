«Зенит» — ЦСКА: текстовая трансляция матча финальной серии ЕЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 27 мая, начинается финальная серия Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. Первая игра состоится в Санкт-Петербурге. Чемпионат проведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартует одновременно с началом игры — в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.

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