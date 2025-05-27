На первый матч финальной серии Единой лиги «Зенит» — ЦСКА проданы все билеты

Все билеты на первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА проданы. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Стартовый матч серии за золотые медали состоится сегодня, 27 мая, в Санкт-Петербурге. Его начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию первого матча команд за золото.

В 1/2 финала Единой лиги армейцы встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.

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