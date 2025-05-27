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Видео: в США провели оригинальный конкурс на лучшего двойника суперзвезды НБА

Видео: в США провели оригинальный конкурс на лучшего двойника суперзвезды НБА
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В Нью-Йорке (США) провели конкурс двойников лидера «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона. Как отмечает New York Post, участие в мероприятии приняло более десятка человек. А занявший первое место болельщик Закари Дэвидсон получил билеты на следующий домашний матч «Нью-Йорка».

В США провели конкурс на лучшего двойника суперзвезды НБА:

«Каждые пять секунд меня останавливают на улицах и говорят, что я похож на Джейлена. Я получил уже сотню сообщений в социальных сетях о том, что я похож на Джейлена», — сказал фанат.

Напомним, «Нью-Йорк» прошёл в финальную серию НБА Восточной конференции, где встречается с клубом «Индиана Пэйсерс». После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу «Индианы».

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