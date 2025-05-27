«Что важнее — защита или нападение?» Кириленко ответил, что нужно для успеха в баскетболе

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о значимости баланса в командах между защитой и нападением для успеха. Как считает Кириленко, только в таком случае клубы становится по-настоящему цельными и конкурентоспособными.

«Что важнее — защита или нападение? Есть известная фраза: «Нападение продаёт билеты, а защита выигрывает титулы», но во всём важна гармония. Когда у тебя есть игроки, которые умеют забивать, — это здорово, но если они при этом ещё и хорошо защищаются — совсем другой уровень.

Это идеальная комбинация, на которой строятся чемпионские команды. В конечном итоге ни одна из сторон не должна перевешивать. Только когда защита и нападение работают вместе, команда становится по-настоящему цельной и конкурентоспособной», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА: