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«Что важнее — защита или нападение?» Кириленко ответил, что нужно для успеха в баскетболе

«Что важнее — защита или нападение?» Кириленко ответил, что нужно для успеха в баскетболе
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о значимости баланса в командах между защитой и нападением для успеха. Как считает Кириленко, только в таком случае клубы становится по-настоящему цельными и конкурентоспособными.

«Что важнее — защита или нападение? Есть известная фраза: «Нападение продаёт билеты, а защита выигрывает титулы», но во всём важна гармония. Когда у тебя есть игроки, которые умеют забивать, — это здорово, но если они при этом ещё и хорошо защищаются — совсем другой уровень.

Это идеальная комбинация, на которой строятся чемпионские команды. В конечном итоге ни одна из сторон не должна перевешивать. Только когда защита и нападение работают вместе, команда становится по-настоящему цельной и конкурентоспособной», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

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