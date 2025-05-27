«Зашёл слишком далеко». Пол Джордж признался, что играл через боль в сезоне-2024/2025 НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж прокомментировал свою травму во время минувшего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Напомним, Джордж был вынужден пропустить остаток сезона из-за проблем с левым коленом.

«В качестве лидера команды мне приходилось отодвигать на второй план мысли о том, что Эмбиид не сможет нам помочь, и концентрироваться на тех игроках, которые были с нами в раздевалке. Я думал, как могу поддержать их и что мне нужно сделать, чтобы моё собственное тело было готово к выходу на площадку.

Это было очень тяжело. Уже в январе мне приходилось делать то, что другие начинают делать только в апреле: принимать обезболивающие и прочее. Я прибегал к этому задолго до плей-офф. В какой-то момент я понял, что зашёл слишком далеко — это начало меня просто разрушать», — заявил Джордж в рамках собственного подкаста.

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