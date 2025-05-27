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Клуб женской НБА дважды за сезон проигнорировал выход на гимн США

Клуб женской НБА дважды за сезон проигнорировал выход на гимн США
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Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» во второй раз со старта сезона-2025 проигнорировала выход на матч под гимн США. «Скай» не вышли на исполнение национального гимна перед матчем открытия сезона с «Индианой Фивер» (58:93) 17 мая. И, как рассказал обозреватель Джейсон Райли, ситуация повторилась во время встречи с клубом «Лос-Анджелес Спаркс» (78:91), которая состоялась 25 мая.

«Вчера сходил с дочерью на матч «Лос-Анджелес Спаркс». Игроки «Чикаго Скай» растворились во время исполнения национального гимна, как будто прозвучала пожарная тревога. Зато нам напомнили, что ненавистнические высказывания недопустимы», — написал Райли на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в сезоне-2021 в WNBA, одной из самых социально активных лиг, многие игроки и команды использовали протесты для выражения несогласия с социальными проблемами и привлечения внимания к важным вопросам, продолжая акции, начатые после гибели Джорджа Флойда.

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