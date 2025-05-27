Леброн Джеймс раскритиковал резкий переход к физической игре в НБА перед плей-офф

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил, что в этом году плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стал заметно жёстче и требовательнее в плане физической игры.

«Первое, что я хочу сказать по этому поводу, — если они позволяют игре быть настолько физической, то дайте нам немного времени, чтобы к этому подготовиться. Обычно после перерыва на Матч всех звёзд остаётся около 30 игр, а до конца регулярного сезона — 12–15 игр.

Дайте нам хотя бы месяц на адаптацию. Потому что всё происходит очень резко: от нуля до ста. Сначала тебе нельзя использовать корпус, нельзя ставить руки, нельзя толкать игрока с его позиции, нельзя сбивать его с маршрута — так всё устроено восемь–девять месяцев. Или, скажем, шесть–семь месяцев. А потом на два месяца подряд — вперёд, делайте, что хотите.

Этот контраст слишком резкий. Просто сложно привыкнуть к такому ритму. Да, за последние 10–15 лет правила игры в этом плане изменились, и это добавляет азарта. Мне лично хотелось бы, чтобы такая физическая игра была возможна весь год, но при этом чтобы тело было готово к таким нагрузкам», — рассказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса: