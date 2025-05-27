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Владимир Гомельский оценил шансы «Миннесоты» победить «Оклахому» в плей-офф НБА

Владимир Гомельский оценил шансы «Миннесоты» победить «Оклахому» в плей-офф НБА
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о шансах «Миннесоты Тимбервулвз» победить в финальной серии плей-офф НБА Западной конференции с «Оклахомой-Сити Тандер».

«Миннесота — отличная команда, в которой есть лидеры в каждой линии. Но, на мой взгляд, в серии с «Оклахомой» преимуществом не только своего поля, но и общим преимуществом в классе владеет «Оклахома», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, после четырёх матчей серии впереди «Оклахома» (3-1). Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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