200 болельщиков «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» застряли в Кутаиси после «Финала четырёх»

Около 200 болельщиков «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» застряли в аэропорту Кутаиси (Грузия) на 40 часов после «Финала четырёх» в Абу-Даби. Их обратный рейс задерживался и отменялся несколько раз. Болельщики забронировали билеты с пересадкой в ​​Кутаиси, но оказались в ловушке без чётких ответов.

Один из лидеров греческих фанатов Костас Харокопос дал комментарий по поводу этой ситуации.

«Нам дали кое-что поесть, но воды не дали. Когда мы попросились в туалет, авиакомпания перенесла вылет на 17.30. Потом, в 18.00, уже на паспортном контроле, рейс снова отложили до 19.30. Наконец, в 19:40 его отменили.

Нам сказали, что экипаж боялся лететь с нами, что звучит абсурдно. Большинство из нас — люди, приехавшие на «Финал четырёх». Если бы была реальная проблема, кого-то одного могли бы снять с рейса, а остальным разрешить лететь. Некоторые даже потеряли работу из-за задержки. Нам оплачивают отель, но питание не организовано», — приводит слова Костаса Basket News.