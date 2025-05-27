Мария Клюндикова раскрыла свои намерения после отчисления из «Лос-Анджелес Спаркс»

Российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) сообщила, что после отчисления из клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс» планирует сделать перерыв в карьере, чтобы восстановиться морально и физически.

«Сейчас я остаюсь в США и продолжаю тренироваться, поддерживать форму и восстанавливаться после насыщенного периода. Участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса» стало ценным опытом — я почувствовала ритм WNBA, получила много полезного и благодарна за этот шанс.

В финальную заявку я не попала, и после этого естественно возник вопрос: продолжать ли сезон или взять паузу. На данный момент я всё больше склоняюсь к тому, чтобы немного выдохнуть и восстановиться — и физически, и ментально», — приводит слова Клюндиковой ТАСС.