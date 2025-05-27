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«Ищут повод облить грязью». Бизли высмеял фанатов, критикующих Дончича из-за плохой формы

«Ищут повод облить грязью». Бизли высмеял фанатов, критикующих Дончича из-за плохой формы
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Экс-форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли высказался по поводу критики в адрес звёздного разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича из-за его физической формы.

«Не могу без раздражения слушать, когда в СМИ говорят, что Лука Дончич «не в форме». Эти «эксперты» — те же самые, кто орёт от восторга, когда он кладёт 50 или 60 очков. Серьёзно, чтобы набрать 50, нужно быть в форме — хотя бы потому, что для этого надо сделать 30+ бросков в НБА!

Если у него выходит, при чём тут «форма»? Просто ищут повод его облить грязью. Бывает же просто, что соперник оказался сильнее и тебя переиграл. Всё. Никаких сложных объяснений», — заявил Бизли на YouTube-канале Moshe Popack.

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