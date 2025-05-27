Георгий Жбанов высказался в преддверии финальной серии Единой лиги «Зенит» — ЦСКА

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал предстоящую серию в рамках финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, которая начнётся сегодня, 27 мая, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

«Настроение отличное, рады, что вышли победителями из той долгой серии [с «Локомотивом-Кубань»].

Переваривать-то некогда. Седьмая игра уже в прошлом. Забыли о ней и готовимся к ЦСКА. Первые сутки, да, мы были очень счастливы, нам дали выходной, спокойно побыли со своими семьями, отдохнули, перезагрузились и уже на следующий день пришли с мыслями только о ЦСКА», — цитирует Жбанова «Радио «Зенит».