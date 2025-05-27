Георгий Жбанов высказался в преддверии финальной серии Единой лиги «Зенит» — ЦСКА
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал предстоящую серию в рамках финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, которая начнётся сегодня, 27 мая, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.
Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-я четверть
16 : 34
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай
«Настроение отличное, рады, что вышли победителями из той долгой серии [с «Локомотивом-Кубань»].
Переваривать-то некогда. Седьмая игра уже в прошлом. Забыли о ней и готовимся к ЦСКА. Первые сутки, да, мы были очень счастливы, нам дали выходной, спокойно побыли со своими семьями, отдохнули, перезагрузились и уже на следующий день пришли с мыслями только о ЦСКА», — цитирует Жбанова «Радио «Зенит».
Комментарии
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