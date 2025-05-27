В Евролиге высказались о возможном возвращении российских клубов

Исполнительный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о возможности возвращения российских клубов в турнир.

«Не уверен, что есть чёткий ответ. Я мог с твёрдой уверенностью сказать, что ЦСКА вернётся, как только наступит мир, чего мы все хотим, потому что клуб является акционером лиги.

УНИКС — а также можно сказать о «Локомотиве-Кубань» и «Зените», — легко вернутся и будут играть на высшем уровне, потому что у них уже есть команды, в России проходят матчи, так что им не придётся всё создавать с самого начала.

Я не могу ничего обещать, но они точно будут в списке клубов, которые можно проанализировать. Опять же, решение принимается рынком, какие команды сильны и так далее», — приводит слова Матеюнаса официальный сайт турнира.