Георгий Жбанов ответил, что лучше — выиграть серию со счётом 4-0 или 4-3

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов заявил, что семиматчевая серия плей-офф Единой лиги ВТБ зрелищнее, чем «сухая» победа со счётом 4-0. Ранее «Зенит» одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в напряжённой серии, завершившейся со счётом 4-3.

«Если выбирать — закончить 4-0, как ЦСКА с УНИКСом, или как мы — рубиться семь матчей, я бы выбрал второе.

Здесь есть проигрыши, которые сплачивают коллектив, дают возможность посмотреть на свои слабые стороны, подкорректировать их. И лучше играть, чем тренироваться, как мы говорим в команде», — приводит слова Жбанова «Радио «Зенит».