«Думаю, вся Россия будет смотреть». Жбанов — о финале «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге

Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов высказал мнение, что финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА привлечёт особое внимание благодаря соперничеству этих клубов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча, который начнётся сегодня, 27 мая, в 19:30 мск.

«[ЦСКА] 100% это самый главный наш оппонент, и вот, возвращаясь к прошлому вопросу, игра в регулярке с ЦСКА — это тот же плей-офф, у нас такой же настрой, это, как говорят, уже классика российского баскетбола. Будет пристальное внимание к этой серии, вся Россия, я думаю, будет смотреть. У нас настрой боевой, ждём с нетерпением», — цитирует Жбанова «Радио «Зенит».