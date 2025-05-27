«Думаю, вся Россия будет смотреть». Жбанов — о финале «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов высказал мнение, что финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА привлечёт особое внимание благодаря соперничеству этих клубов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча, который начнётся сегодня, 27 мая, в 19:30 мск.
«[ЦСКА] 100% это самый главный наш оппонент, и вот, возвращаясь к прошлому вопросу, игра в регулярке с ЦСКА — это тот же плей-офф, у нас такой же настрой, это, как говорят, уже классика российского баскетбола. Будет пристальное внимание к этой серии, вся Россия, я думаю, будет смотреть. У нас настрой боевой, ждём с нетерпением», — цитирует Жбанова «Радио «Зенит».
Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-я четверть
16 : 34
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай
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