Кендрик Перкинс объяснил, почему Тайриз Халибёртон — не суперзвезда НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу разыгрывающего и лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона, усомнившись в его статусе суперзвезды лиги.

«Один мой хороший друг написал мне: «Чтобы стать настоящей суперзвездой, нужно собирать полные залы на выездных матчах». Поэтому я не уверен, что Тайриз Халибёртон действительно собирает аншлаги на чужих аренах», — заявил Перкинс во время шоу First Take.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф Халибёртон сыграл в 13 матчах, демонстрируя средние показатели: 18,5 очка, 9,4 передачи и 5,5 подбора при 35,1 мин на паркете. В настоящее время «Индиана Пэйсерс» ведёт в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» со счётом 2-1.