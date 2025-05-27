Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс объяснил, почему Тайриз Халибёртон — не суперзвезда НБА

Кендрик Перкинс объяснил, почему Тайриз Халибёртон — не суперзвезда НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу разыгрывающего и лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона, усомнившись в его статусе суперзвезды лиги.

«Один мой хороший друг написал мне: «Чтобы стать настоящей суперзвездой, нужно собирать полные залы на выездных матчах». Поэтому я не уверен, что Тайриз Халибёртон действительно собирает аншлаги на чужих аренах», — заявил Перкинс во время шоу First Take.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф Халибёртон сыграл в 13 матчах, демонстрируя средние показатели: 18,5 очка, 9,4 передачи и 5,5 подбора при 35,1 мин на паркете. В настоящее время «Индиана Пэйсерс» ведёт в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» со счётом 2-1.

Сейчас читают:
Вау, как горячо! «Нью-Йорк» вытащил невозможное, а Таунс был безумно крут
Видео
Вау, как горячо! «Нью-Йорк» вытащил невозможное, а Таунс был безумно крут
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android