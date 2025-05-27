Перкинс назвал причины, почему Эдвардс не станет лицом НБА, намекнув на его половые связи

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс прокомментировал популярное мнение о том, что звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс имеет все шансы стать следующим лицом НБА.

«Когда становишься лицом лиги, нужно соответствовать определённым стандартам. Посмотрите на Ларри Бёрда, Мэджика Джонсона, Майкла Джордана, Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Леброна Джеймса, Стефа Карри — у всех у них была крепкая семья, они были женаты и воспитывали детей», — заявил Перкинс в рамках шоу First Take.

Эдвардс с 2020 года встречается с инфлюенсером Шеннон Джексон, которая в марте 2024 года родила ему дочь Эйслинн. У Джексон также есть сын от рэпера Chief Keef. По данным СМИ, у баскетболиста есть ещё двое детей: дочь Арис (сентябрь 2023) от инфлюенсера Daja и дочь Обри Саммерс (октябрь 2024) от Айши Ховард. С последней Эдвардс ведёт судебные тяжбы по вопросам отцовства и алиментов, не претендуя на опеку.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»: