ЦСКА пробился в финал Единой лиги без единого поражения в плей-офф впервые с 2019 года

В данный момент проходит первый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости счёт на табло — 21:13 в пользу гостевой команды.

Во время встречи режиссёры телетрансляции сообщили статистический факт: ЦСКА впервые с 2019 года вышел в финал Единой лиги, не потерпев ни одного поражения в плей-офф.

Напомним, ЦСКА — действующий чемпион, а «Зенит» последний раз становился победителем в 2022 году. Отметим, что «Чемпионат» также ведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.