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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Американец из «Зенита» прибыл на финал с ЦСКА в хоккейной джерси Павла Дацюка

Американец из «Зенита» прибыл на финал с ЦСКА в хоккейной джерси Павла Дацюка
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Форвард «Зенита» Окаро Уайт прибыл на первый матч финальной серии между командой из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА в джерси «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
80 : 81
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай

Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартовала одновременно с началом игры — в 19:30 мск.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.

ЦСКА является действующим чемпионом турнира.

Следить за матчем:
Мощная интрига в матче «Зенит» — ЦСКА. Всё решит 4-я четверть! Финал Единой лиги — LIVE
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Мощная интрига в матче «Зенит» — ЦСКА. Всё решит 4-я четверть! Финал Единой лиги — LIVE
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