Американец из «Зенита» прибыл на финал с ЦСКА в хоккейной джерси Павла Дацюка

Форвард «Зенита» Окаро Уайт прибыл на первый матч финальной серии между командой из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА в джерси «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка.

Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартовала одновременно с началом игры — в 19:30 мск.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.

ЦСКА является действующим чемпионом турнира.