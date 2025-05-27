Американец из «Зенита» прибыл на финал с ЦСКА в хоккейной джерси Павла Дацюка
Поделиться
Форвард «Зенита» Окаро Уайт прибыл на первый матч финальной серии между командой из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА в джерси «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка.
Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
80 : 81
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай
Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартовала одновременно с началом игры — в 19:30 мск.
Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.
ЦСКА является действующим чемпионом турнира.
Следить за матчем:
Комментарии
- 27 мая 2025
-
20:54
-
20:50
-
20:35
-
20:12
-
19:56
-
19:53
-
19:47
-
19:31
-
19:07
-
19:00
-
18:50
-
18:42
-
18:42
-
18:35
-
18:28
-
18:15
-
17:55
-
16:57
-
16:45
-
16:30
-
16:29
-
16:15
-
15:55
-
15:28
-
15:08
-
14:37
-
14:35
-
14:15
-
14:05
-
13:33
-
13:11
-
13:05
-
12:40
-
12:21
-
12:05