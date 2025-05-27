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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Джекири реализовал эффектный бросок под сирену в конце первой четверти матча с «Зенитом»

Джекири реализовал эффектный бросок под сирену в конце первой четверти матча с «Зенитом»
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В данный момент проходит первый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости счёт на табло — 36:16 в пользу гостевой команды.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
80 : 81
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай

Примечательно, что центровой ЦСКА Тони Джекири отметился зрелищным эпизодом: он забросил мяч в корзину с сиреной, завершавшей первую четверть, после передачи защитника Алексы Аврамовича.

Напомним, ЦСКА — действующий чемпион, а «Зенит» последний раз становился победителем в 2022 году. Отметим, что «Чемпионат» также ведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

Следить за матчем:
Мощная интрига в матче «Зенит» — ЦСКА. Всё решит 4-я четверть! Финал Единой лиги — LIVE
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Мощная интрига в матче «Зенит» — ЦСКА. Всё решит 4-я четверть! Финал Единой лиги — LIVE
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