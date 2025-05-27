Джекири реализовал эффектный бросок под сирену в конце первой четверти матча с «Зенитом»

В данный момент проходит первый матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает московский ЦСКА. На момент написания новости счёт на табло — 36:16 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что центровой ЦСКА Тони Джекири отметился зрелищным эпизодом: он забросил мяч в корзину с сиреной, завершавшей первую четверть, после передачи защитника Алексы Аврамовича.

Напомним, ЦСКА — действующий чемпион, а «Зенит» последний раз становился победителем в 2022 году. Отметим, что «Чемпионат» также ведёт текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.