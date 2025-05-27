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Инсайдер Шэмс Чарания озвучил планы Леброна Джеймса на будущее в НБА

Инсайдер Шэмс Чарания озвучил планы Леброна Джеймса на будущее в НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в рамках шоу Пэта Макафи высказался по поводу будущего лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По словам Чарании, Джеймс вероятнее всего, воспользуется опцией игрока и останется в команде на следующий сезон с зарплатой $ 52,6 млн. Ранее предполагалось, что Леброн может выйти на рынок свободных агентов, заключив новое соглашение с «Лейкерс».

Отметим, что «Лос-Анджелес» завершил своё выступление в плей-офф — 2025, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4. Для 40-летнего Леброна Джеймса этот сезон стал 22-м в его профессиональной карьере.

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