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«Бостон» сильно обновит команду к следующему сезону НБА — Шэмс Чарания

«Бостон» сильно обновит команду к следующему сезону НБА — Шэмс Чарания
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в рамках шоу Пэта Макафи заявил, что руководство «Бостон Селтикс» существенно изменит нынешний состав к началу следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бостон Селтикс» точно будет проводить обмены… В следующем сезоне у них будет уже другой состав», — сказал Чарания.

Отметим, что в текущем розыгрыше плей-офф «Бостон» завершил своё выступление после поражения от «Нью-Йорк Никс» с общим счётом серии 2-4. При этом в первом раунде команда одержала победу над «Орландо Мэджик» со счётом 4-1.

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