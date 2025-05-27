«Бостон» сильно обновит команду к следующему сезону НБА — Шэмс Чарания

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в рамках шоу Пэта Макафи заявил, что руководство «Бостон Селтикс» существенно изменит нынешний состав к началу следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бостон Селтикс» точно будет проводить обмены… В следующем сезоне у них будет уже другой состав», — сказал Чарания.

Отметим, что в текущем розыгрыше плей-офф «Бостон» завершил своё выступление после поражения от «Нью-Йорк Никс» с общим счётом серии 2-4. При этом в первом раунде команда одержала победу над «Орландо Мэджик» со счётом 4-1.

Фанаты «Никс» окружили автобус «Бостона» после победы в серии: