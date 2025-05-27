Стало известно о решении Луки Дончича сыграть на Евробаскете-2025 за сборную Словении

Президент Федерации баскетбола Словении Матей Эрьявец рассказал, что 26-летний звёздный защитник сборной Лука Дончич будет выступать на Евробаскете-2025.

Накануне Эрьявец получил подтверждение этого от президента по баскетбольным операциям и генерального менеджера команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки.

«В течение двух минут мы общались с Робом Пелинкой, и он подчеркнул: «Ну, вы получите Луку и одного тренера, и всё». И на этом мы закончили. Не было вообще никаких дебатов», — приводит слова Эрьявеца Eurohoops.

Напомним, Дончич в сезоне-2024/2025 перешёл из «Далласа» в «Лейкерс».