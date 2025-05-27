Роман Ротенберг посетил матч финала Единой лиги «Зенит» — ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг присутствует на первом матче финала Единой лиги между «Зенитом» и ЦСКА.

Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартовала одновременно с началом игры — в 19:30 мск.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.

ЦСКА является действующим чемпионом турнира. Что касается СКА, то в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга вылетела на стадии 1/4 финала турнира.