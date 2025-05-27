ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился первый матч финальной серии Единой лиги, в котором встречались местный «Зенит» и московский ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 82:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Джекири, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. 16 очков на свой счёт записал Мело Тримбл. В составе «Зенита» 28 очков и шесть подборов набрал Дуэйн Бэйкон, 15 баллов на свой счёт записал Окаро Уайт.

Напомним, ЦСКА — действующий чемпион, а «Зенит» последний раз становился победителем в 2022 году.

Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.