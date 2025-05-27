Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился первый матч финальной серии Единой лиги, в котором встречались местный «Зенит» и московский ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 82:80.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Джекири, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. 16 очков на свой счёт записал Мело Тримбл. В составе «Зенита» 28 очков и шесть подборов набрал Дуэйн Бэйкон, 15 баллов на свой счёт записал Окаро Уайт.

Напомним, ЦСКА — действующий чемпион, а «Зенит» последний раз становился победителем в 2022 году.

Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.

Полная хронология матча:
Сильный конец у матча «Зенит» — ЦСКА. Финал Единой лиги начался классно
Сильный конец у матча «Зенит» — ЦСКА. Финал Единой лиги начался классно
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android