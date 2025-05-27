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Результаты матчей финала плей-офф Единой лиги 27 мая

Результаты матчей финала плей-офф Единой лиги 27 мая
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Сегодня, 27 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной день серии плей-офф. В рамках финала соревнований прошла первая встреча в серии между ЦСКА и «Зенитом». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 17 мая:

«Зенит» — ЦСКА — 80:82.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Второй матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в четверг, 29 мая, в 19:30 мск и снова пройдёт на домашней арене «Зенита» в Санкт-Петербурге, после чего две подряд домашние игры проведёт московский ЦСКА.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» занял первое место, а ЦСКА стал вторым.

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