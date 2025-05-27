Результаты матчей финала плей-офф Единой лиги 27 мая

Сегодня, 27 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной день серии плей-офф. В рамках финала соревнований прошла первая встреча в серии между ЦСКА и «Зенитом». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 17 мая:

«Зенит» — ЦСКА — 80:82.

Второй матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится в четверг, 29 мая, в 19:30 мск и снова пройдёт на домашней арене «Зенита» в Санкт-Петербурге, после чего две подряд домашние игры проведёт московский ЦСКА.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги «Зенит» занял первое место, а ЦСКА стал вторым.