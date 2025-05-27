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Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в первом матче финала Единой лиги

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в первом матче финала Единой лиги
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче финала Единой лиги (82:80).

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Сегодня мы приехали на игру голодными до баскетбола. Пауза была достаточно длинная, и это отразилось на первой четверти, мы действительно здорово играли.

После этого мы допустили много психологических ошибок. Соперник делал то, что нужно нам, тем не менее мы потеряли ритм в нападении, играли несобранно, из-за этого «Зенит» смог вернуться.

Соперник показал свои лучшие качества, отыграв 20 очков и захватив лидерство. Мы тоже показали свои лучшие качества — за счёт того, что справились с этой ситуацией и взяли победу.

Мы опытная команда и прекрасно понимаем, что сейчас счёт лишь 1-0, серия будет долгой, будем готовиться к следующему матчу.

У нас было много тактических планов на эту игру. Когда «Зенит» повёл, мы поняли, что что-то не работает, и стали менять подход. Наши игроки показали отличную концентрацию и собранность, здорово сыграли в защите и в нападении, это привело к победе!» — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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