Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в финальном матче плей-офф Единой лиги

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после поражения своих подопечных в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА со счётом 80:82.

«Поздравляю ЦСКА с этой победой. Мы плохо начали матч. Первые 13-15 минут мы играли очень слабо, но затем нашли способ вернуться, действовать от атаки к атаке и даже повести в счёте на пять очков в концовке встречи. Однако в финале матча ЦСКА реализовывал все штрафные броски. На последней минуте было много моментов, которые оказались решающими для исхода игры. Нам просто не повезло в концовке», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.