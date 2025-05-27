Защитник ЦСКА высказался по поводу победы над «Зенитом» в финале плей-офф Единой лиги
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Защитник московского ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу трудовой победы своей команды над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 82:80.
Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
«Мы здорово начали, но я знал, что соперник будет возвращаться в игру. Они не останавливалась в своих попытках догнать нас и в итоге захватили лидерство. Однако мы смогли отыграться, победили. Многому можно научиться по итогам этого матча. Здорово, что нам придётся учиться после победы», — приводит слова Уэйра пресс-служба Единой лиги.
Напомним, вторая встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 29 мая в Санкт-Петербурге. После чего два подряд домашних матча ЦСКА сыграет дома.
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