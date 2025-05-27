Защитник ЦСКА высказался по поводу победы над «Зенитом» в финале плей-офф Единой лиги

Защитник московского ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу трудовой победы своей команды над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 82:80.

«Мы здорово начали, но я знал, что соперник будет возвращаться в игру. Они не останавливалась в своих попытках догнать нас и в итоге захватили лидерство. Однако мы смогли отыграться, победили. Многому можно научиться по итогам этого матча. Здорово, что нам придётся учиться после победы», — приводит слова Уэйра пресс-служба Единой лиги.

Напомним, вторая встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 29 мая в Санкт-Петербурге. После чего два подряд домашних матча ЦСКА сыграет дома.