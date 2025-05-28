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Захаров объяснил поражение «Зенита» в первом матче финала Единой лиги с ЦСКА

Захаров объяснил поражение «Зенита» в первом матче финала Единой лиги с ЦСКА
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Защитник «Зенита» Денис Захаров прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги с ЦСКА (80:82).

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Тренер дал в перерыве указания, старался взбодрить команду. Поэтому мы вышли более агрессивно и старались догнать. Я думаю, что всё-таки первая четверть была каким-то исключением. Будем искать ошибки и причины. А в следующие три четверти, я думаю, мы более-менее показывали свой баскетбол.

Настрой вроде был как обычно. Мы так же приходим на арену, разминаемся, бросаем, но, бывает, не залетают какие-то броски. Будем анализировать: это была просто неудача или были какие-то причины», — приводит слова Захарова официальный сайт Единой лиги.

Второй матч серии состоится 29 мая в Санкт-Петербурге.

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