Захаров объяснил поражение «Зенита» в первом матче финала Единой лиги с ЦСКА

Защитник «Зенита» Денис Захаров прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги с ЦСКА (80:82).

«Тренер дал в перерыве указания, старался взбодрить команду. Поэтому мы вышли более агрессивно и старались догнать. Я думаю, что всё-таки первая четверть была каким-то исключением. Будем искать ошибки и причины. А в следующие три четверти, я думаю, мы более-менее показывали свой баскетбол.

Настрой вроде был как обычно. Мы так же приходим на арену, разминаемся, бросаем, но, бывает, не залетают какие-то броски. Будем анализировать: это была просто неудача или были какие-то причины», — приводит слова Захарова официальный сайт Единой лиги.

Второй матч серии состоится 29 мая в Санкт-Петербурге.