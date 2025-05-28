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Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 28 мая 2025, счет 130:121, 1/2 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Индиана» выиграла 4-й матч серии полуфинала НБА с «Нью-Йорком», у Халибёртона трипл-дабл
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В ночь с 27 на 28 мая мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф НБА между клубами Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 130:121 и лидируют в серии со счётом 3-1 (138:135 OT, 114:109, 100:106, 130:121).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 30, Матурин - 20, Несмит - 16, Тёрнер - 13, Макконнелл - 6, Топпин - 5, Нембард - 3, Брэдли - 3, Шиппард - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 24, Ануноби - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Робинсон - 6, Макбрайд - 3, Райт - 3, Шамет - 3, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Индианы» Тайриз Халибёртон, оформивший трипл-дабл — 32 очка при 12 подборах и 15 ассистах. Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 31 очко, также на его счету два подбора и пять результативных передач.

Пятая игра серии 1/2 финала плей-офф НБА между «Пэйсерс» и «Никс» пройдёт в Нью-Йорке (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 29 на 30 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
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