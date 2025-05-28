«Индиана» выиграла 4-й матч серии полуфинала НБА с «Нью-Йорком», у Халибёртона трипл-дабл

В ночь с 27 на 28 мая мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф НБА между клубами Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 130:121 и лидируют в серии со счётом 3-1 (138:135 OT, 114:109, 100:106, 130:121).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Индианы» Тайриз Халибёртон, оформивший трипл-дабл — 32 очка при 12 подборах и 15 ассистах. Разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон набрал 31 очко, также на его счету два подбора и пять результативных передач.

Пятая игра серии 1/2 финала плей-офф НБА между «Пэйсерс» и «Никс» пройдёт в Нью-Йорке (США, штат Нью-Йорк) в ночь с 29 на 30 мая мск.