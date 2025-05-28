Результаты игрового дня плей-офф НБА 28 мая

В ночь с 27 на 28 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 28 мая

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 130:121 (счёт в серии 3-1).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон, оформивший трипл-дабл — 32 очка при 12 подборах и 15 ассистах.

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