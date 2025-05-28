Результаты игрового дня плей-офф НБА 28 мая
Поделиться
В ночь с 27 на 28 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.
Все результаты игрового дня НБА 28 мая
«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 130:121 (счёт в серии 3-1).
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 30, Матурин - 20, Несмит - 16, Тёрнер - 13, Макконнелл - 6, Топпин - 5, Нембард - 3, Брэдли - 3, Шиппард - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 24, Ануноби - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Робинсон - 6, Макбрайд - 3, Райт - 3, Шамет - 3, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон, оформивший трипл-дабл — 32 очка при 12 подборах и 15 ассистах.
Видео: Фанаты «Никс» напали на поклонника в джерси Халибёртона
Комментарии
- 28 мая 2025
-
06:20
-
06:15
-
05:59
-
05:58
-
05:50
-
05:50
-
01:31
-
00:37
- 27 мая 2025
-
23:46
-
23:01
-
22:45
-
22:00
-
21:29
-
20:54
-
20:50
-
20:35
-
20:12
-
19:56
-
19:53
-
19:47
-
19:31
-
19:07
-
19:00
-
18:50
-
18:42
-
18:42
-
18:35
-
18:28
-
18:15
-
17:55
-
16:57
-
16:45
-
16:30
-
16:29
-
16:15