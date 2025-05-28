В «Сан-Антонио» объявили возможные сроки восстановления Вембаньямы после тромбоза вен

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в рамках шоу Пэта Макафи высказался по поводу восстановления французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Спёрс» совершенно уверены, что Вемби будет готов к началу тренировочного лагеря», — заявил Чарания.

Напомним, в ходе регулярного сезона-2024/2025 у Вембаньямы выявили тромбоз глубоких вен правого плеча. Это произошло после звёздного уикенда НБА.

В предшествующие недели баскетболист явно сдал позиции — жаловался на усталость и одышку. Изначально симптомы связали с обычной аллергией, но после нескольких дней отдыха стало ясно, что проблема гораздо серьёзнее.

Виктор Вембаньяма сыграл в футбол в Коста-Рике: