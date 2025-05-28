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«Парни творят чудеса». Карлайл отреагировал на победу «Индианы» в 4-м матче с «Нью-Йорком»

«Парни творят чудеса». Карлайл отреагировал на победу «Индианы» в 4-м матче с «Нью-Йорком»
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после четвёртого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (130:121, 3-1) прокомментировал победу своей команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 30, Матурин - 20, Несмит - 16, Тёрнер - 13, Макконнелл - 6, Топпин - 5, Нембард - 3, Брэдли - 3, Шиппард - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 24, Ануноби - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Робинсон - 6, Макбрайд - 3, Райт - 3, Шамет - 3, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Хукпорти

«Это была невероятно напряжённая, бескомпромиссная игра. То, как команды реализовывали моменты в этой серии, просто не укладывается в голове. Обе команды… на таком высоком уровне — эти парни творят чудеса», — приводит слова Карлайла североамериканский журналист Тони Ист в своей социальной сети X.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон, на счету которого 32 набранных очка, а также 15 результативных передач и 12 подборов. 30 очков добавил тяжёлый форвард Паскаль Сиакам.

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