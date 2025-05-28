Карлайл оценил выступление Халибёртона, оформившего трипл-дабл в матче с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после четвёртого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (130:121, 3-1) оценил выступление своего подопечного Тайриза Халибёртона.

«Он действует в рамках системы. Здесь почти нет хаотичных импровизаций, рискованных выходов за рамки схемы… Это и есть настоящий прогресс. Он демонстрирует удивительную стойкость и непоколебимую веру в наш путь и в самого себя», — приводит слова Карлайла североамериканский журналист Тони Ист в своей социальной сети X.

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 32 очка (11 из 23 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), 15 результативных передач и 12 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+16».

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