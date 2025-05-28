Тайриз Халибёртон — первый игрок в истории плей-офф НБА с 30+15+10 за матч без потерь

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в четвёртом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:121 (3-1).

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 32 очка (11 из 23 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), 15 результативных передач и 12 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+16».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse, 25-летний баскетболист стал первым игроком в истории плей-офф НБА, оформившим за матч как минимум 35 очков, 15 результативных передач и 10 подборов, не допустив ни одной потери.

Фанаты «Никс» напали на поклонника в джерси Халибёртона: