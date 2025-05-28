Тайриз Халибёртон ответил, кто оказал влияние на его игру в 4-м матче с «Нью-Йорком»

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после четвёртого матча финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (130:121, 3-1) признался, что присутствие его отца, Джона Халибёртона, повлияло на его сегодняшнюю игру.

– Старался действовать агрессивно и отвечать сопернику. В третьей игре я подвёл команду, поэтому сегодня для меня было важно выйти на площадку и создавать моменты. Партнёры здорово находили меня на выгодных позициях, где я мог проявить себя. Это очень важная победа для нас.

– Повлияло ли возвращение Джона Халибёртона на арену?

– Безусловно! Я очень рад, что отец был сегодня на трибунах, — это придаёт победе особую ценность. Его присутствие немного сказалось на моей игре, — заявил Тайриз в послематчевом интервью.

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 32 очка (11 из 23 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые; 5 из 6 — со штрафных), сделав 15 результативных передач и 12 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+16».

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