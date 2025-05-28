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Халибёртон приблизился к невероятным достижениям Криса Пола и Джона Стоктона

Халибёртон приблизился к невероятным достижениям Криса Пола и Джона Стоктона
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в четвёртом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:121 (3-1).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
130 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 30, Матурин - 20, Несмит - 16, Тёрнер - 13, Макконнелл - 6, Топпин - 5, Нембард - 3, Брэдли - 3, Шиппард - 2, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Таунс - 24, Ануноби - 22, Бриджес - 17, Харт - 12, Робинсон - 6, Макбрайд - 3, Райт - 3, Шамет - 3, Дадье, Ачиува, Колек, Такер, Пэйн, Хукпорти

Халибёртон провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 32 очка (11 из 23 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые; 5 из 6 — штрафные), 15 результативных передач и 12 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+16».

Как отмечает статистический портал Sportradar в социальной сети X, для 25-летнего баскетболиста это уже 11-я игра в карьере, в которой он оформил не менее 15 результативных передач, не допустив ни одной потери.

Это третий результат в истории лиги: больше таких матчей только у защитника «Сан-Антонио Спёрс» Криса Пола (13) и члена Зала славы Джона Стоктона (14). При этом Халибёртон выступает в НБА лишь пятый сезон, тогда как у Пола за спиной 20 сезонов, а у Стоктона — 19.

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Тайриз Халибёртон проводит время с юным фанатом:

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