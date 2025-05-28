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Назван клуб НБА, в который может перейти Кевин Дюрант во время межсезонья — 2025

Назван клуб НБА, в который может перейти Кевин Дюрант во время межсезонья — 2025
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в рамках шоу Пэта Макафи сообщил, что во время минувшего февральского дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) руководство «Сан-Антонио Спёрс» проявляло интерес к лёгкому форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту.

По словам Чарании, интерес был обоюдным, однако стороны так и не смогли достичь соглашения. Инсайдер также отметил, что летом «Сан-Антонио» и «Финикс» могут вновь вернуться к обсуждению возможного обмена 36-летнего баскетболиста.

Кроме того, ранее переход Дюранта обсуждался и с «Голден Стэйт Уорриорз», о чём недавно упоминал главный тренер клуба Стив Керр.

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Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

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